На Украине заявили о недоверии к Западу

Глава Минобороны Резников: Украина научилась больше не верить западным партнерам на слово

Киев научился не верить на слово обещаниям западных партнеров, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, для установления мира на Украине власти страны готовы подписать многосторонний документ с конкретными гарантиями безопасности.

«Мы научились много чему, и в том числе мы научились не доверять разным попыткам помочь нам получить мир в Украине. К сожалению, в 2014 году были такие попытки от наших партнёров, но те инструменты и те договоренности, которые были до того, они не работают», — сказал Резников.

Министр привел в пример Будапештский меморандум, лишивший Украину третьего места в мире по ядерному потенциалу, и не предоставивший стране безопасность. Теперь, по словам Резникова, Киев не доверяет «любым разговорам и неформальным протоколам».

«Только при условии, что будет построена новая мировая архитектура безопасности с понятными гарантиями безопасности Украины со стороны партнеров, которым мы доверяем. И тогда оформление такого документа будет возможно, и он будет многосторонним», — отметил глава украинского военного ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается идти на переговоры с Россией.

