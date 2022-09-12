Российский школьник покурил электронную сигарету и умер

В Бердске Новосибирской области 15-летний подросток покурил электронную сигарету и умер

В Бердске Новосибирской области 15-летний подросток умер после курения электронной сигареты, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным авторов канала, после того как школьник покурил электронную сигарету, он упал. При падении мальчик ударился головой и потерял сознание.

Пострадавшего доставили в реанимацию. Подросток умер через несколько часов после госпитализации.

Ранее в Подмосковье 13-летнему школьнику разорвало половину лица после взрыва электронной сигареты во рту. Осколки порвали ему губу, нос, повредили кисть правой руки и даже грудную клетку.