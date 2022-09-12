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Глава «Ветеранов России» призвал привлечь Шнурова к ответственности

«Ветераны России» призвали привлечь Шнурова к ответственности за песню о горящей Москве

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Глава ООО «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал привлечь лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова к ответственности за песню о горящей Москве, которую артист исполнил в «Лужниках» в честь 875-летия столицы. Об этом активист заявил в разговоре с News.ru.

Резяпов отметил, что уверен в том, что выступление исполнителя было проплаченным: «Считаю, что концерт группы "Ленинград" в "Лужниках" и исполненная песня о сгоревшей Москве — это проплаченное пятой колонной мероприятие, спланированная культурная и информационная диверсия».

Глава «Ветеранов России» добавил, что Шнуров «оскверняет культурное пространство страны» и пропагандирует ненормативную лексику, а также позволяет себе выступать с песней, в которой «четко обозначено, как ненавидеть Москву и чего желать людям в регионах». Резяпов выразил надежду на то, что исполнитель будет привлечен к ответственности, а также назвал его «Шнуром-хайпожором».

Председатель сообщества подчеркнул, что отбыть наказание должны как и сам Шнуров, так и организаторы мероприятия, допустившие выступление артиста, после чего следует «мобилизовать провокатора в первых рядах на фронт».

Ранее стало известно, что на концерте группы «Ленинград» в московских Лужниках с трибуны упали два зрителя, один человек скончался в больнице.

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Анастасия Астахова
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