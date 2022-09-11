На концерте «Ленинграда» в Москве зритель упал с трибуны и погиб

«112»: на концерте «Ленинграда» в Москве с трибуны упали два зрителя, один погиб

На концерте группы «Ленинград» в московских Лужниках с трибуны упали два зрителя, один человек скончался в больнице. Об этом в воскресенье, 11 сентября, сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что один из посетителей мероприятия был пьян и рухнул с балкона на десятиметровой высоте на нижний ярус. Он получил травму головы и был доставлен в больницу.

42-летняя же погибшая находилась на трибуне «Д». Женщине стало плохо, она потеряла сознание и упала с высоты. Ее экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Причина смерти — остановка сердца. По факту случившегося полиция проводит проверку.

Большой концерт «Ленинграда» в «Лужниках» состоялся 10 сентября.

Ранее лидер группы Сергей Шнуров не исключил возможность благотворительных выступлений на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).