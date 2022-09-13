Адель продаст бывший дом известной актрисы

Певица Адель выставила на продажу бывший дом актрисы Николь Ричи

Британская певица Адель выставила на продажу дом в калифорнийском Беверли-Хиллз. Она приобрела жилье у известной американской актрисы Николь Ричи. Об этом сообщает Dirt.

Певица попросила за недвижимость 12 миллионов долларов (более 722 миллионов рублей). Она приобрела объект у Ричи в 2021 году за 10 миллионов. Сама актриса владела домом с 2015 года, когда потратила на него 6,7 миллионов долларов. В этом же районе проживают актрисы Дженнифер Лоуренс, Зои Салдана, Николь Кидман и Пенелопа Крус.

Бывший дом актрисы занимает более 510 квадратных метров. Внутри есть четыре спальни, три ванные комнаты, рабочий кабинет, прачечная, тренажерный зал, гостиная и кухня. На участке оборудован бассейн и обеденная зона. Интерьер комнат выполнен в светлых тонах.

В августе стало известно, что Адель взяла ипотеку в 37,7 миллиона долларов, чтобы купить роскошное поместье американского актера Сильвестра Сталлоне в Лос-Анджелесе. Жилье стало четвертым объектом недвижимости в этом городе, которым владеет певица.