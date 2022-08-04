Адель купила роскошное поместье Сильвестра Сталлоне в ипотеку

Певица Адель купила поместье Сильвестра Сталлоне за $58 миллионов в ипотеку

Британская певица Адель взяла ипотеку в 37,7 миллиона долларов, чтобы купить роскошное поместье американского актера Сильвестра Сталлоне. Артистка будет ежемесячно выплачивать банку 226 тысяч долларов, сообщает Daily Mail.

Адель взяла ипотеку на 30 лет, кредит ей предоставил банк City National Bank. Поместье Сталлоне в Лос-Анджелесе стало четвертым объектом недвижимости в этом городе, которым владеет певица. Она приобрела особняк в в феврале, заплатив за него 58 миллионов долларов.

Площадь дома составляет около 1,7 тысячи квадратных метров, а площадь участка — 1,4 гектара. Внутри жилья шесть спален и девять ванных комнат, а также домашний кинотеатр, гостиная и офис с выходом на террасу. Помимо основного здания, на территории особняка имеются бассейн, гараж, студия, СПА-зона и гостевой дом с двумя спальнями, ванными комнатами и кухней.

В мае Адель показала свое поместье, опубликовав фото, сделанное на лужайке перед домом. В кадр попали сама певица и ее партнер, спортивный агент Рич Пол, который на данный момент проживает вместе с ней.