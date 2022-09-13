В Андах решили бороться с засухой с помощью плотин древних индейцев

В Андах восстановят плотины древних индейцев для борьбы с засухой

В перуанских Андах в районе Пампаромас решили бороться с засухой с помощью плотин древних индейцев. Построенные в доколониальную эпоху конструкции восстановят для того, чтобы собирать воду. Об этом сообщает Reuters.

Из-за изменения климата в Андах стало меньше дождей. Отсутствие осадков может негативно отразиться на урожае ячменя, корнеплодов и люцерины, которыми питаются местные жители. Чтобы решить проблему, мэр Пампаромаса Гильермо Пальмадера обратился к археологу Кевину Лейну. Лейн обследовал фрагменты старой каменной стены и обнаружил 18 заброшенных древнеиндейских плотин. Он предложил восстановить конструкции, одна из которых может помочь собрать около 15 тысяч кубометров воды во время дождей.

Под руководством археолога фермеры построили на развалинах сооружение высотой три метра. Для ремонта плотины использовали камни, глину и геотекстиль. Средства на работы по восстановлению выделил немецкий Фонд Герды Хенкель, общая сумма составила 100 тысяч долларов. Отмечается, что строительство новой плотны из бетона обошлось бы гораздо дороже — примерно в миллион долларов.

В августе сообщалось, что в Европе спасение от засухи увидели в воде из канализации. Еврокомиссия предложила повторно использовать сточные воды из городских очистных сооружений, чтобы помочь пострадавшим от отсутствия осадков странам справиться с нехваткой жидкости.