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Армения заявила о снижении интенсивности обстрелов на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило о снижении интенсивности обстрелов на границе с Азербайджаном

Фото: Vahram Baghdasaryan / Reuters

Интенсивность обстрелов на границе Армении и Азербайджана значительно снизилась. Об этом заявил секретарь Минобороны Армении Арам Торосян, его цитирует РИА Новости.

«Обстановка на некоторых участках границы продолжает оставаться напряженной. Хотя о стабилизации говорить рано, однако интенсивность обстрелов с полуночи значительно снизилась», — сказал Торосян.

Он также отметил, что Баку с помощью подразделений специального назначения пытается обеспечить продвижение в районе сел Неркин Андр, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк.

Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе произошло вечером 12 сентября. В Ереване заявили об артиллерийских ударах Баку по гражданской инфраструктуре Армении.

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Алевтина Запольская
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