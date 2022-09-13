Армения сообщила об обстреле своих границ Азербайджаном

Армения сообщила об обстреле из артиллерии своих границ армией Азербайджана

Минобороны Армении сообщило об обстрелах своих приграничных территорий армией Азербайджана, передает Telegram-канал Ateo Breaking.

Уточняется, что азербайджанские военные открыли интенсивный огонь из артиллерии при поддержке беспилотников. В частности, сообщается об обстреле позиций близ городов Горис, Капан, Джермук, Корнидзор. Кроме того, фиксируются разрывы в районе сел Варденис, Арени, Сотк, Верин Шоржа, Норабак, Кут и Мец Масрик.

Позднее в Баку заявили, что Армения начала широкомасштабные провокации против Вооруженных сил Азербайджана, и как следствие, азербайджанские военнослужащие начали обстреливать позиции Армении.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал российских миротворцев восстановить статус-кво в Нагорном Карабахе, «который был нарушен вторжением ВС Азербайджана в село Парух в Арцахе 24 марта». Глава МИД Армении добавил, что Россия сыграла решающую роль в приостановке военных действий в Карабахе осенью 2020 года.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой вспыхнули бои, которые продолжались несколько недель. По итогам конфликта Баку вернул себе часть потерянных территорий. В регион вошли российские миротворцы.