Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Армения сообщила об обстреле своих границ Азербайджаном

Армения сообщила об обстреле из артиллерии своих границ армией Азербайджана
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Асатур Есаянц / Sputnik/РИА Новости

Минобороны Армении сообщило об обстрелах своих приграничных территорий армией Азербайджана, передает Telegram-канал Ateo Breaking.

Уточняется, что азербайджанские военные открыли интенсивный огонь из артиллерии при поддержке беспилотников. В частности, сообщается об обстреле позиций близ городов Горис, Капан, Джермук, Корнидзор. Кроме того, фиксируются разрывы в районе сел Варденис, Арени, Сотк, Верин Шоржа, Норабак, Кут и Мец Масрик.

Позднее в Баку заявили, что Армения начала широкомасштабные провокации против Вооруженных сил Азербайджана, и как следствие, азербайджанские военнослужащие начали обстреливать позиции Армении.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал российских миротворцев восстановить статус-кво в Нагорном Карабахе, «который был нарушен вторжением ВС Азербайджана в село Парух в Арцахе 24 марта». Глава МИД Армении добавил, что Россия сыграла решающую роль в приостановке военных действий в Карабахе осенью 2020 года.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой вспыхнули бои, которые продолжались несколько недель. По итогам конфликта Баку вернул себе часть потерянных территорий. В регион вошли российские миротворцы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Армения сообщила об обстреле своих границ Азербайджаном
Стала известна реакция столичных шеф-поваров на визит ресторанного критика
В листьях растений впервые обнаружили микропластик
Стало известно о возможном наказании для Чимаева за драку перед турниром UFC
Попавший в плен боец «Айдара» заявил о простреливших ему ноги сослуживцах
Председатель ГА ООН заявил о необходимости трансформирования организации
Заработала переадресация с главной страницы «Яндекса» на портал «Дзен»
Губернатор Белгородской области призвал жителей двух сел эвакуироваться
Посвященные спецоперации на Украине школьные уроки продлятся весь учебный год
Постпред России при ЕС заявил о скорой отставке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.