Армяне вышли на протест с требованием отставки Пашиняна

Около 100 граждан Армении вышли к парламенту с требованием отставки премьера Пашиняна

Около сотни оппозиционно настроенных граждан Армении вечером во вторник, 13 сентября, вышли к зданию парламента республики с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока Пашинян остается премьер-министром нашей страны, наших детей будут убивать, как это сделали во время 44-дневной войны. Мы готовы отдать Азербайджану только самого Никола Пашиняна, который является самым большим врагом Армении», — заявил армянский политический деятель, бывший посол республики в Польше Эдгар Казарян.

Он также призвал граждан оставаться у парламента и с раннего утра попытаться не пускать депутатов в здание.

Обострение ситуации на границе началось поздним вечером 12 сентября. В Ереване заявили об артиллерийских ударах Баку по гражданской инфраструктуре Армении.

Азербайджан же сообщил, что лишь отвечает на провокации со стороны Армении. Армянское Минобороны также заявило о жертвах среди личного состава. Ереван обратился за помощью к Москве.

