Попавший в плен боец «Айдара» заявил о простреливших ему ноги сослуживцах

Попавший в плен боец «Айдара» заявил, что сослуживцы прострелили ему ноги за отказ воевать

Попавший в плен боец украинского националистического батальона «Айдар» Степан Белокий заявил, что сослуживцы прострелили ему ноги за отказ воевать. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отказался воевать, потом пришли какие-то люди в масках — то ли "Айдар", то ли кто его знает», — сказал он. Белокий рассказал, что его вместе с другим сослуживцем «завезли в подвал и прострелили ноги, пытали». Пленный добавил, что потерял сознание. Когда он пришел в себя, его уже эвакуировали в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Там ему оказали первую медицинскую помощь.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с допросом пленных на Украине, которых, по его мнению, бросают «на убой». «Так их и бросают на убой отдельными маленькими группами. По пять-семь человек. Отбирают, словно лишних бычков из стада, и вперед, на заклание», — подписал кадры глава региона.