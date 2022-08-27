Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров показал видео с брошенными Украиной «на убой» пленными

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с допросом брошенных Украиной «на убой» пленных
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с допросом пленных на Украине, которых, по его мнению, бросают «на убой».

«Так их и бросают на убой отдельными маленькими группами. По пять-семь человек. Отбирают, словно лишних бычков из стада, и вперед, на заклание», — подписал кадры Кадыров.

На видео пленные рассказывают, как их зовут, откуда они, где расположены их силы и сколько человек, какое у них вооружение и оборудование. При этом Кадыров отметил, что пленные «охотно отвечают на вопросы», так как «нет у них убеждений, и рассказали столько информации, что обрабатывать ее времени нет.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что чеченские подразделения готовы «смело идти на Европу», чтобы заставить изменить преступные решения против своего народа. Вместе с тем он попросил президента России Владимира Путина дать чеченским бойцам возможность закончить спецоперацию на Украине. По его мнению, не нужно затягивать выполнение ее задач.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал цель спецоперации на Украине
Инвестор предупредил о грядущем обвале мировых фондовых рынков
Спрогнозированы сроки достижения договоренности между США и Ираном по СВПД
Европейцев предупредили о дефиците туалетной бумаги
Кадыров показал видео с брошенными Украиной «на убой» пленными
В России подорожали дачи и частные дома
Психотерапевт объяснила «застревание» песен в голове
Священник объяснил значение верности
Диетолог предупредила о вреде избыточного употребления фруктов
Netflix закрыл сериал «Обитель зла» после первого сезона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.