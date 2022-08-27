Кадыров показал видео с брошенными Украиной «на убой» пленными

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с допросом брошенных Украиной «на убой» пленных

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с допросом пленных на Украине, которых, по его мнению, бросают «на убой».

«Так их и бросают на убой отдельными маленькими группами. По пять-семь человек. Отбирают, словно лишних бычков из стада, и вперед, на заклание», — подписал кадры Кадыров.

На видео пленные рассказывают, как их зовут, откуда они, где расположены их силы и сколько человек, какое у них вооружение и оборудование. При этом Кадыров отметил, что пленные «охотно отвечают на вопросы», так как «нет у них убеждений, и рассказали столько информации, что обрабатывать ее времени нет.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что чеченские подразделения готовы «смело идти на Европу», чтобы заставить изменить преступные решения против своего народа. Вместе с тем он попросил президента России Владимира Путина дать чеченским бойцам возможность закончить спецоперацию на Украине. По его мнению, не нужно затягивать выполнение ее задач.

