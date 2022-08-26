Кадыров порассуждал о желании взять Киев и посадить Зеленского в подвал

Кадыров заявил, что уже давно бы «забрал» Киев и посадил Зеленского в подвал на допрос

Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал о желании взять Киев и посадить президента Украины Владимира Зеленского в подвал для допроса. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Я участвовал, участвую и буду участвовать в специальной военной операции. И буду освобождать тех людей, которых вы мучали все эти годы. Если меня спросить, то я давно бы забрал Киев. И Зеленский и тому подобные были бы в подвале на допросах», — сказал глава республики в голосовом сообщении.

Таким образом Кадыров ответил на предъявления обвинений Службой безопасности Украины (СБУ). Ведомство обвинило его в участии в разработке планов «военных операций» на территории Украины в феврале-марте 2022 года.

Ранее Рамзан Кадыров показал на видео захваченный под Соледаром арсенал Вооруженных сил Украины.