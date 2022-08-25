Кадыров показал захваченный арсенал ВСУ

Глава Чечни Кадыров показал на видео захваченный под Соледаром арсенал ВСУ

Российские солдаты во время боевых действий под Соледаром в Бахмутском районе Донецкой области захватили арсенал Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео с демонстрацией входящего в арсенал западного вооружения опубликовал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах один из бойцов чеченского подразделения Ахмат приветствует Кадырова и докладывает, что солдаты подобрали оружие, брошенное бойцами ВСУ, планируют изучить его и использовать против противника.

«Некоторые [образцы] отправим в музей (...) Как говорится, все идет по плану», — подытожил военнослужащий.

Сам Кадыров рассказал, что среди подобранного оружия — гранатометы, стрелковое оружие и снаряды для подствольных гранатометов.

«Трусливо огрызаясь, словно шакалы, и прикрываясь артиллерией, фашисты из числа бандеровцев спешно оставляют свои годами подготовленные позиции и целые укрепрайоны. Бегут и как всегда бросают поставленное из Европы вооружение, с таким трудом выцыганенное [президентом Украины Владимиром] Зеленским под залог обещанной им же перемоги», — заявил глава Чечни.

Ранее Кадыров показал отправку новой группы добровольцев для «охоты на бандеровцев».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.