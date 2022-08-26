Глава Чечни Кадыров заявил о готовности чеченских подразделений «смело идти на Европу»

Чеченские подразделения готовы «смело идти на Европу», чтобы заставить изменить преступные решения против своего народа. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, аудиозапись соответствующего содержания размещена в Telegram-канале главы российского региона.

«У нас сейчас больше возможностей, именно у чеченских подразделений... У нас очень много появилось возможностей, с такими возможностями можно смело идти на Европу», — сказал он.

Вместе с тем Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать чеченским бойцам возможность закончить спецоперацию на Украине. По его мнению, не нужно затягивать выполнение ее задач.

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения в военных преступлениях главе Чечни и двум его подчиненным. В ответ на это Кадыров заявил, что готов принять обвинения от украинской стороны лично. «Определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто террорист», — заявил он.