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Кадыров попросил Путина дать чеченцам возможность закончить спецоперацию

Кадыров попросил президента Путина дать бойцам из Чечни возможность закончить спецоперацию

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать чеченским бойцам возможность закончить спецоперацию на Украине. Его комментарий приводится в аудиосообщении в Telegram-канале.

По мнению главы Чечни, не нужно затягивать выполнение задач спецоперации. «Еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию. Если из мирового сообщества 15 процентов против нас — это не значит, что весь мир против нас», — сказал Кадыров.

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Чеченские бойцы всю жизнь воевали и умеют это делать, подчеркнул он в своем обращении. «Мы эти 15 процентов можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет», — пояснил Кадыров.

Накануне служба безопасности Украины предъявила обвинения в военных преступлениях главе Чечни и двум его подчиненным. В ответ на это Кадыров заявил, что готов принять обвинения от украинской стороны лично.

«Определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто террорист», — подчеркнул он. По мнению Кадырова, у СБУ нет ни чести, ни совести, ни патриотизма.

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Анна Щербакова
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