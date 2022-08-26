Кадыров попросил Путина дать чеченцам возможность закончить спецоперацию
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать чеченским бойцам возможность закончить спецоперацию на Украине. Его комментарий приводится в аудиосообщении в Telegram-канале.
По мнению главы Чечни, не нужно затягивать выполнение задач спецоперации. «Еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию. Если из мирового сообщества 15 процентов против нас — это не значит, что весь мир против нас», — сказал Кадыров.
Чеченские бойцы всю жизнь воевали и умеют это делать, подчеркнул он в своем обращении. «Мы эти 15 процентов можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет», — пояснил Кадыров.
Накануне служба безопасности Украины предъявила обвинения в военных преступлениях главе Чечни и двум его подчиненным. В ответ на это Кадыров заявил, что готов принять обвинения от украинской стороны лично.
«Определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто террорист», — подчеркнул он. По мнению Кадырова, у СБУ нет ни чести, ни совести, ни патриотизма.