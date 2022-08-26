Кадыров попросил Путина дать чеченцам возможность закончить спецоперацию

Кадыров попросил президента Путина дать бойцам из Чечни возможность закончить спецоперацию

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать чеченским бойцам возможность закончить спецоперацию на Украине. Его комментарий приводится в аудиосообщении в Telegram-канале.

По мнению главы Чечни, не нужно затягивать выполнение задач спецоперации. «Еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию. Если из мирового сообщества 15 процентов против нас — это не значит, что весь мир против нас», — сказал Кадыров.

Чеченские бойцы всю жизнь воевали и умеют это делать, подчеркнул он в своем обращении. «Мы эти 15 процентов можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет», — пояснил Кадыров.

Накануне служба безопасности Украины предъявила обвинения в военных преступлениях главе Чечни и двум его подчиненным. В ответ на это Кадыров заявил, что готов принять обвинения от украинской стороны лично.

«Определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто террорист», — подчеркнул он. По мнению Кадырова, у СБУ нет ни чести, ни совести, ни патриотизма.