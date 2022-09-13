РИА Новости: в Харьковской области минометами уничтожена база иностранных наемников

Российские военные уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству источник в силовых структурах, боевики оборудовали склады и казармы в домах мирных жителей одной из деревень. Установить ее местоположение удалось благодаря беспилотникам, по выявленным координатам ударили из минометов.

Среди наемников есть погибшие и раненые, их эвакуировали на квадроциклах. При этом среди наемников присутствовал один один боевик с темным цветом кожи.

«Наличие квадроциклов и багги — это первый признак, что вы столкнулись со спецподразделением», — сказал собеседник агентства. По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) такой техники нет.

В воскресенье, 11 сентября, Минобороны России сообщало, что в Харьковской области, в районе населенного пункта Клугино-Башкировка, поражен пункт дислокации иностранных наемников. Также Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия нанесли высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области.