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Мастер по наращиванию ресниц увидела вшей на голове клиентки и поделилась ужасом

Мастер по наращиванию ресниц с никнеймом ipsbeauty показала вшей на голове клиентки

Фото: unsplash

Мастер с никнеймом ipsbeauty из Лондона увидела вшей на голове клиентки во время наращивания ресниц и поделилась ужасом с подписчиками. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Британка, чей блог насчитывает более 615 тысяч подписчиков, разместила видео с упомянутой процедуры. По ее словам, она заметила насекомое, которое ползало по волосам девушки. «Ты делаешь ресницы своим клиентам, ты смотришь вниз и видишь это…» — заявила мастер.

Известно, что данный ролик набрал более более 3,5 миллиона просмотров. Многие пользователи сети были напуганы опубликованными кадрами. «Она знает, что у нее в волосах жуки? Скажи ей, а то они могут перепрыгнуть на тебя», «Я бы на твоем месте показал ей это видео, может быть, она не знает об этом», — высказывались они.

В ноябре 2021 года мастер из Техаса с никнеймом theliceangels опубликовала в соцсетях видео, в котором показала подписчикам процесс удаления вшей, захвативших голову ее клиентки.

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Мария Винар
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