Мастер показала тысячи вшей в волосах клиентки и вызвала отвращение подписчиков

Работа специалистки по борьбе с вшами попала на видео и вызвала отвращение у пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Мастер из Техаса с никнеймом @theliceangels опубликовала видео, в котором показала подписчикам процесс удаления вшей, захвативших голову ее клиентки. Женщина крупным планом сняла тысячи паразитов и их яйца, отложенные у корней волос. «Она несколько лет страдала от педикулеза, и мы избавили ее от насекомых буквально за 15 минут», — комментировала автор ролика.

После этого женщина объяснила, как с помощью специального средства ей удалось полностью очистить волосы клиентки от вшей. Подписчиков испугал ролик специалистки. «Как вообще можно так запустить себя?», «Это отвратительно», «Какой ужас», «От этого зрелища у меня зачесалась голова», «Как здорово, что вы ей помогли», «Я в шоке! Это страшно», — писали они.

В октябре женщина развеяла популярный миф о борьбе со вшами. На размещенных в сети кадрах блогерша продемонстрировала зараженную педикулезом клиентку. На видео женщина прочесывает ее пряди специальным гребнем с частыми металлическими зубьями и снимает с него на влажную салфетку сотни вшей.