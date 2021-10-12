Женщина развеяла популярный миф о борьбе с вшами

Специалистка по борьбе с вшами развеяла миф о борьбе с вшами путем окрашивания волос

Специалистка по борьбе с вшами из США развеяла популярный миф о борьбе с паразитами путем окрашивания волос и напугала пользователей сети. На опубликованный в ее TikTok-аккаунте ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах блогерша с никнеймом @theliceangels продемонстрировала зараженную педикулезом клиентку. На видео женщина прочесывает ее пряди специальным гребнем с частыми металлическими зубьями и снимает с него на влажную салфетку сотни вшей.

«Сейчас мы работаем с заражением десятого уровня. Эта девушка думала, что окрашивание волос поможет ей избавиться от вшей, однако это не сработало! Краска не может убить паразитов. Справиться с ними можно лишь специальными средствами и вычесыванием», — заверила мастер.

Подписчиков испугал ролик специалистки. «От этого видео у меня зачесалась голова», «Какой кошмар!», «В детстве у меня были вши, это отвратительно», «Спасибо вам за то, что помогаете людям!», «Я сочувствую всем, кто когда-либо сталкивался с такой проблемой», — писали они.

В сентябре женщина показала эффективный способ избавить ребенка от вшей. Блогерша Шерри (Sherrii) объяснила, что не стоит прибегать к использованию специальных шампуней и средств против паразитов без наблюдения специалиста, поскольку они могут вызвать аллергическую реакцию. «Наиболее эффективным способом является вычесывание вшей с помощью специальной расчески с частыми зубьями», — пояснила она.