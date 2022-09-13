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Москвичи стали массово покупать один тип жилья

Росреестр: число сделок на вторичном рынке жилья Москвы выросло на 16 процентов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В августе 2022 года жители Москвы стали массово покупать готовые квартиры — число сделок на вторичном рынке жилья выросло на 16,1 процента по сравнению с июлем. Такие данные приводит столичное управление Росреестра в ежемесячном отчете. Текст доклада есть в распоряжении «Ленты.ру».

За указанный период в Москве заключили 9,6 тысячи переходов прав собственности на основании договоров купли-продажи или мены жилья. В ведомстве отметили, что после майского падения спрос на «вторичку» в столице начал восстанавливаться — положительная динамика фиксируется третий месяц подряд.

Всего с января по август 2022-го на вторичном рынке жилья Москвы зарегистрировали 85,9 тысячи сделок — на 19,9 процента меньше, чем в аналогичный период в 2021-м (107,2 тысячи сделок). Однако показатель текущего года оказался на 10,3 процента выше значений пандемийного 2020-го, когда с января по август заключили 77,8 тысячи договоров купли-продажи или мены.

Ранее эксперты спрогнозировали, что цены на вторичное жилье в Москве осенью могут снизиться на 15 процентов. По словам специалистов, такая динамика возможна, так как предложение все еще превышает спрос.

Нина Ташевская
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