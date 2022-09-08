Ценам на готовое жилье в Москве предрекли снижение

РБК: цены на вторичном рынке жилья в Москве могут осенью снизиться на 15 процентов

Ценам на рынке вторичного жилья в Москве предрекли дальнейшее снижение. По прогнозам экспертов в области недвижимости, осенью стоимость готовых квартир может упасть до 15 процентов, пишет РБК.

По словам директора управления вторичного рынка «Инком-Недвижимость» Сергея Шломы, в июле-августе цены на жилье массово снизились на 15-20 процентов на фоне сокращения спроса. Такие скидки специалисты объясняют возвращением изначально завышенных цен к реальной стоимости недвижимости. «Ситуация на "вторичке", в целом, выравнивается. Как продавцы, так и покупатели начали отыгрывать к адекватной стоимости объектов», — пояснила управляющий директор сети офисов «Миэль» Ирина Пешич.

Эксперт убеждена, что готовое жилье в Москве продолжит дешеветь и осенью, так как предложение все еще превышает спрос, и на рынок начинают поступать новые интересные объекты. По прогнозам Пешич, при условии дальнейшего снижения цен рынок может полностью восстановиться в ближайшие три месяца.

Шлома предположил, что при оптимистичном сценарии цены на вторичном рынке зафиксируются на текущем уровне, а в случае каких-либо новых потрясений — снизятся в пределах 15 процентов от показателей сентября. Однако даже при позитивном развитии событий эксперт не ожидает дальнейшего роста спроса на «вторичку». «Но и этого достаточно, чтобы вторичный рынок работал в нормальном режиме», — заявил специалист.

Ранее снижение темпов роста цен на жилье отметил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По его словам, это связано с увеличением объема предложения. При этом доступность недвижимости растет за счет льготной ипотеки и других мер поддержки.