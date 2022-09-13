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В Брянской области неизвестные взорвали опоры ЛЭП у железной дороги

Под Брянском возле украинской границы подорвали опоры ЛЭП

Фото: телеграм-канал «Baza»

В Брянской области выясняются обстоятельства подрыва двух опор ЛЭП возле железной дороги. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, подрыв произошел в трех километрах от украинской границы. О произошедшем сообщил машинист поезда на перегоне Новенькое — Трубчевск, который заметил упавшие конструкции. Хотя опоры и повредили дорожное полотно, графику движения поездов это не помешало. Рядом с поврежденными конструкциями силовиками был обнаружен взрыватель замедленного действия ВЗД-144.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Украина пыталась взорвать ЛЭП вблизи российских ядерных объектов.

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Владимир Седов
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