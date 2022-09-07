Путин обвинил Украину в попытке устроить теракты возле ядерных объектов в России

Путин заявил, что Украина пыталась взорвать ЛЭП вблизи российских ядерных объектов

Украина пыталась провести теракты, взорвав высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП) вблизи российских ядерных объектов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, Украина создает угрозу для всей Европы. «Зачем они это делают — я, честно говоря, не очень понимаю. Просто чтобы привлечь внимание к своему положению, что ли, создать дополнительные кризисы там?» — выразил недоумение Путин в рамках своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Президент подчеркнул, что подрывы ЛЭП планировались именно на территории России. «Мы нечасто говорим об этом, но и не скрываем — [украинские военные] пытались даже проводить террористические акты на территории Российской Федерации, подрывая высоковольтные линии электропередач, близкие к нашим объектам ядерной энергетики», — заявил он.

Президент также прокомментировал отчет миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По словам Путина, он доверяет выводам комиссии.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что обстрелы ЗАЭС Вооруженными силами Украины по нормам международного права являются ядерным терроризмом. По его словам, эти действия представляют опасность для всей Европы.