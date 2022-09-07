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Путин заявил о доверии отчету МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС

Президент Путин заявил, что доверяет отчету миссии МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС

Фото: Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин заявил о доверии отчету миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), его цитирует ТАСС.

Что известно об обстрелах Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.

По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.

25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.

Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.

30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.

5 сентября делегация МАГАТЭ закончила миссию на ЗАЭС. В своем докладе миссия отметила, что на станции произошли инциденты, нарушившие принципы ядерной безопасности. Даже в ходе поездки члены делегации МАГАТЭ стали свидетелями обстрелов в районе электростанции.

Для предотвращения ядерной катастрофы нужно прекратить обстрелы АЭС и создать вокруг нее зону безопасности, считают в МАГАТЭ. В агентстве также призвали проводить учения для отработки эффективного реагирования на случай аварийной ситуации.

Гендиректор МАГАТЭ затруднился ответить на вопрос о виновных в обстрелах территории ЗАЭС. Гросси пояснил, что для этого потребовалось бы наблюдать за операцией в регионе, что не только выходит за рамки мандата МАГАТЭ, но и потребует огромных возможностей.

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Анастасия Шейкина
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