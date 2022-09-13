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Бритни Спирс снялась полностью обнаженной и напугала фанатов

Певица Бритни Спирс снялась полностью обнаженной и напугала фанатов своим поведением

Фото: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс поделилась откровенным снимком и напугала фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость снялась полностью обнаженной, стоя на коленях на кровати. Поп-исполнительница повернулась спиной к камере, обхватив руками свои ягодицы. При этом Спирс прикрыла данную часть тела эмодзи в виде сердца.

Поклонники выразили беспокойство по поводу поведения артистки, о чем они принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более 880 тысяч лайков. «Этот кадр объясняет, что с ней что-то не так», «Надеюсь, что ей кто-нибудь поможет», «Я переживала за Бритни, когда она постила обнаженные снимки. Сейчас я понимаю, что она пытается что-то сказать», «Где ее муж? Он не против таких фото?», «О, смотри она голая... Опять!» — высказывались они.

В августе Бритни Спирс станцевала в бикини на камеру и насторожила фанатов. На размещенных кадрах артистка позировала в белом пальто с черными вставками, после чего сняла верхнюю одежду, продемонстрировав поклонникам раздельный купальник и массивное колье.

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Мария Винар
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