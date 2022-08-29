Бритни Спирс станцевала в бикини на камеру и насторожила фанатов

Певица Бритни Спирс станцевала в бикини на камеру и насторожила поклонников поведением

Американская певица Бритни Спирс поделилась видео в откровенном наряде и вновь насторожила фанатов. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Twitter.

40-летняя поп-исполнительница станцевала на камеру в бикини красного цвета и туфлях на высоком каблуке. На размещенных кадрах она позировала в белом пальто с черными вставками, после чего сняла верхнюю одежду, продемонстрировав поклонникам купальник и массивное колье. При этом волосы знаменитости распущены, а на лице отсутствует макияж.

Поклонников смутило поведение Спирс в ролике, о чем они принялись высказываться под публикацией. «Я люблю Бритни, но не понимаю, зачем она оголяется в каждом видео?», «В чем посыл ее постов?», «Что происходит с Бритни?», «Мне кажется, я видела это видео уже 100 раз», «Ничего нового, просто Спирс опять голая в видео», «Странно», — писали подписчики.

В мае фанаты уличили Бритни Спирс в переизбытке фотошопа на откровенных снимках в соцсетях. На кадрах Спирс позировала около ванной комнаты без одежды, прикрыв грудь рукой. Пользователи сети заметили, что деревянная дверь, на которую опиралась исполнительница, имеет искаженную форму.