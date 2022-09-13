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Мужчина выстрелил в воздух и попал себе в ягодицу

KSAT: в Техасе мужчина случайно попал себе в ягодицу, стреляя в воздух

Фото: Shutterstock

В американском городе Сан-Антонио, штат Техас, полиция арестовала мужчину, который случайно выстрелил себе в ягодицу. Об этом сообщает KSAT.

Полицейские прибыли на сообщение о стрельбе на одной из улиц города. На месте происшествия они обнаружили 31-летнего мужчину с огнестрельным ранением ягодицы.

По данным очевидцев, мужчина стрелял в воздух и случайно попал в себя. Пострадавший был госпитализирован. Его состояние оценивается как стабильное.

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После оказания медицинской помощи полицейские арестовали мужчину по обвинениям в совершенных ранее преступлениях.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мэн мужчина незаконно проник на территорию отеля, попытался скрыться от полицейских под простыней и попал в тюрьму. Нарушителя задержали и оставили в заключении на ночь.

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Алиса Дмитриева
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