Мужчина попытался скрыться от полицейских под простыней и попал в тюрьму

В американском штате Мэн мужчина попытался скрыться от полицейских под простыней

В американском штате Мэн мужчина незаконно проник на территорию отеля, попытался скрыться от полицейских под простыней и попал в тюрьму. Об этом сообщает Insider.

Вечером 1 мая нетрезвый мужчина начал мешать гостям отеля. Сотрудники вызвали полицию, и незваного гостя вывели с территории с предупреждением о том, что если он вернется, то будет арестован. Предупреждение полицейских не испугало мужчину, и вскоре он снова оказался на территории отеля.

Сержант полиции отправился на поиски и обнаружил мужчину скрывающимся под простыней. Нарушителя задержали и оставили в заключении на ночь. На судебном заседании он признал свою вину, и на следующий день его выпустили на свободу.

Ранее сообщалось, что в английском городе Сводлинкоут, находящемся между графствами Лестершир и Стаффордшир, полиция поймала вора, который спрятался под пледом и забыл убрать под него ноги. 36-летнего преступника взяли под стражу.