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Россияне бросились покупать туры с кешбэком по стране

В Ростуризме зафиксировали массовый ажиотаж на покупку туров по программе кешбэка

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россияне бросились покупать путевки по программе туристического кешбэка, которая стартовала 25 августа. О зафиксированном массовом ажиотаже сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

По словам главы ведомства, с начала очередного этапа акции туры по России приобрели уже более 500 тысяч соотечественников. «Все задачи, которые были перед нами поставлены правительством в рамках осеннего этапа, выполнены. Окончательные итоги на днях подведем», — заявила Догузова.

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Отмечается, что продажи путевок по стране с кешбэком на осень и зиму продлили с 25 августа по 10 сентября. При этом отправиться на отдых можно с 1 октября до 25 декабря 2022 года, в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации.

Ранее президент России Владимир Путин поручил вдвое увеличить размер туристического кешбэка до 40 тысяч рублей при поездках на Дальний Восток, сейчас он составляет 20 тысяч рублей. В частности, это позволит сделать более доступными поездки на Камчатку, Сахалин и Курилы.

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Валентина Процкова
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