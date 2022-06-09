Путин поручил увеличить вдвое туристический кешбэк

Президент Путин поручил увеличить до ₽40 тысяч кешбэк за турпоездки на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поручил вдвое увеличить предельный размер туристического кешбэка до 40 тысяч рублей при поездках на Дальний Восток, сейчас он составляет 20 тысяч рублей. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля.

Правительству РФ с учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО) Владимир Путин Президент России

В частности, это позволит сделать более доступными поездки на Камчатку, Сахалин и Курилы. Срок исполнения поручения — 30 сентября. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Новый этап программы

Как сообщала в мае глава Ростуризма Зарина Догузова, новый этап программы туристического кешбэка в России будет запущен 1 октября, а старт продаж путевок будет дан во второй половине лета.

Условия акции останутся прежними — в программе будут участвовать все регионы России. Для получения кешбэка гражданам необходимо оплатить тур картой «Мир» — в течение пяти дней на нее автоматически вернется 20 процентов от стоимости поездки. При этом продолжительность путешествия должна быть не менее двух ночей.

Как заявлял в конце апреля вице-премьер Дмитрий Чернышенко, с начала 2022 года россиянам вернули почти 8,5 миллиарда рублей в рамках программы туристического кешбэка. Всего в этом году акцией воспользовались около 2,5 миллиона россиян, а общий объем продаж туристических услуг составил около 44 миллиардов рублей.

44 миллиарда рублей составил общий объем продаж туристических услуг в России с начала года

Меры правительства

В 2022 году правительство выделит 3,5 миллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры в регионах. Средства будут направлены на обустройство пляжей, кемпингов, разработку цифровых путеводителей и формирование доступной туристской среды для путешественников с различными формами инвалидности.

3,5 миллиарда рублей власти выделят на развитие туристической инфраструктуры в регионах в 2022 году

Из выделенной суммы 1,2 миллиарда рублей будут направлены на развитие пляжных зон на берегу рек, озер и морей, а также на создание навигации на туристических маршрутах. Еще 700 миллионов рублей направят на строительство автокемпингов. Всего поддержка будет оказана 21 региону, среди них Крым, Чечня, Камчатка, Пермский край, Владимирская, Мурманская, Псковская, Тульская, Костромская, и Сахалинская области.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее поручил Ростуризму и Минтрансу обеспечить для российских туристов качественный и доступный отдых во всех регионах страны в предстоящем летнем сезоне. Речь, в частности, идет об обеспечении безопасности на основных транспортных артериях.

Куда поедут россияне на День России?

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), самым популярным направлением отдыха на июньские праздники для россиян стал Сочи. По словам туроператоров, на данное направление приходится до 70-75 процентов продаж туров на 12 июня.

В топ-5 востребованных внутрироссийских локаций также вошли Санкт-Петербург, Калининград, Карелия и Кавказские Минеральные Воды. Кроме того, в список топовых направлений попали Дагестан, Казань, Москва, Подмосковье, Крым, Псков и Великий Новгород.

При этом больше половины россиян (58 процентов) запланировали небольшое путешествие по стране на трехдневные выходные с 12 по 14 июня. При этом почти такое же число опрошенных (53 процента) признались, что проведут праздники дома, 48 процентов останутся в городе, а 45 процентов поедут на дачу.