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В России выделят более трех миллиардов рублей на развитие туризма в регионах

Правительство выделит 3,5 миллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры в РФ

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Правительство в 2022 году выделит 3,5 миллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры в регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

Так, в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» средства будут направлены на обустройство пляжей, кемпингов, разработку цифровых путеводителей и формирование доступной туристской среды для путешественников с различными формами инвалидности.

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Из общего объема средств 1,2 миллиарда рублей пойдут на развитие пляжных зон на берегу рек, озер и морей, а также на создание навигации на туристических маршрутах. Еще 700 миллионов рублей направят на строительство автокемпингов.

Всего поддержка будет оказана 21 региону, среди них Крым, Чечня, Камчатка, Пермский край, Владимирская, Мурманская, Псковская, Тульская, Костромская, и Сахалинская области.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что новый этап программы туристического кешбэка начнется 1 октября. Старт продаж путевок будет дан во второй половине лета. Условия акции останутся прежними — в программе будут участвовать все регионы страны.

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Мария Гейн
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