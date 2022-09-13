На казанском пляже прошел экоквест «Чистые игры»

Участники квеста «Чистые игры» собрали на пляже в Казани две тонны отходов

Более 130 жителей Казани устроили уборку на территории городского пляжа «Нижнее Заречье». Экологическая волонтерская акция прошла в формате квеста «Чистые игры», пишет «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу министерства экологии Республики Татарстан.

Мероприятие продлилось полтора часа, за это время участники игры собрали 196 мешков с мусором. Из них 130 мешков с отходами будут направлены на переработку. Помимо этого, волонтеры собрали 528 килограммов покрышек, которые тоже отправят в пункты переработки вторсырья. Отмечается, что всего активисты собрали две тонны отходов.

Участников экоквеста угостили чаем с пирогами, также им вручили памятные подарки и дипломы.

Ранее сообщалось, что экоквест «Чистые игры» впервые прошел на лыжной базе «Кукмара» в Республике Татарстан. Участники мероприятия собрали 148 мешков отхода общим весом выше тонны.