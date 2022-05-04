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На лыжной базе Татарстана впервые состоялся экоквест

На лыжной базе «Кукмара» в Республике Татарстан впервые состоялся экоквест «Чистые игры»

Фото: «Хезмәт даны»

На лыжной базе «Кукмара» в Республике Татарстан впервые состоялся экоквест «Чистые игры». Об этом в среду, 4 мая, сообщает «Татар-информ».

В рамках мероприятия группы жителей поселка Кукмор расчистили территории базы от мусора, набирая за собранные мешки с отходами баллы в борьбе за звание лучшей команды. Отмечается, что цель экоквеста — экологическое просвещение.

Организаторы экоквеста также устроили конкурс на самую интересную находку, самый габаритный мусор и самый креативный фотоснимок. Также на территории базы был установлен велошредер, в который на переработку попадали пластиковые крышки.

Участники мероприятия собрали 148 мешков отхода общим весом выше тонны. В квесте приняли участие 30 команд, которые собирали мусор в течение часа.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в Уфе, Республика Башкортостан, будут запущены городские фонтаны, возле каждого из них организуют концертные программы.

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Евгений Шульгин
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