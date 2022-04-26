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В Уфе пройдут концерты в честь Праздника Весны и Труда

В Уфе с 30 апреля по 4 мая пройдет серия концертов и спортивных мероприятий

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Уфе 1 мая будут запущены городские фонтаны, возле каждого из них организуют концертные программы в честь Праздника Весны и Труда. Об этом сообщает «Башинформ».

Серия концертов и спортивных мероприятий в столице Республики Башкортостан пройдет с 30 апреля по 4 мая.

В частности, на набережной реки Белая будут созданы точки активности для горожан, пройдут мастер-классы по современным танцам и мероприятие косплееров, заработают детская игровая площадка и зона аквагрима. 2 мая там пройдут мастер-классы и интерактивы от художественных школ города.

3 мая на набережной пройдут спортивные мероприятия, а 4 мая состоится концерт с участием солистов и коллективов городских дворцов культуры.

Ранее глава республики Бурятия Алексей Цыденов рассказал, что в особой экономической зоне «Байкальская гавань» построят отель с парком скульптур известного российского художника Даши Намдакова. Также запланировано строительство отелей компаний Green Flow Baikal, «Космос отель групп» и «Байкал Эрмитаж».

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Евгений Шульгин
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