Названы грозящие детям асфиксией продукты

The Sun: попкорн и жвачка попали в список продуктов, которыми чаще всего давятся дети

Изюм, попкорн, зефир и жвачка попали в составленный экспертом по детской безопасности Холли Чой список продуктов, которыми чаще всего давятся маленькие дети. На ролик в TikTok, в котором она назвала продукты, грозящие асфиксией детям младше пяти лет, обратило внимание издание The Sun.

Как рассказала Холли Чой, проще всего подавиться сосисками из хот-догов, целыми виноградинами, орехами, семечками и попкорном. Кроме того, добавила она, любые твердые, липкие или тянущиеся сладости также связаны с риском асфиксии.

По мнению эксперта, дети, еще не умеющие правильно жевать и глотать, могут подавиться кусками мяса, сыра, арахисовой пастой, жвачкой, зефиром, сырыми овощами и изюмом. «Эти продукты следует подготовить, прежде чем давать ребенку», — посоветовала она.

Ранее педиатр, доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Исмаил Османов в беседе с «Лентой.ру» объяснил основные риски, с которыми может быть сопряжен совместный сон матерей с детьми. Он указал на то, что во время сна женщина может совершать действия, которые нельзя контролировать, и может случайно удушить младенца.