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Стюардессы назвали топ необходимых вещей для комфортных перелетов

Сотрудники авиакомпаний назвали складную бутылку для воды самой необходимой вещью в полете

Фото: Marharyta Gangalo / Shutterstock

Стюардессы и сотрудники авиакомпаний перечислили топ незаменимых вещей, которые сделают длительный перелет более комфортным. Их рекомендации приводит портал Thrillist.

Так, Сара МакВильямс-Гуэрра (Sarah McWilliams-Guerra), проработавшая бортпроводницей семь лет, назвала складную бутылку для воды самой необходимой вещью для пассажиров. По ее словам, в нее можно налить воды в зоне вылета, чтобы сэкономить на напитках из кафе. Другая девушка с многолетним опытом в авиации посоветовала брать с собой дезинфицирующие салфетки, чтобы протирать подлокотники и спинки кресел. «Вы не представляете, сколько на них микробов», — подчеркнула она.

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Также путешественникам порекомендовали всегда класть в ручную кладь зонт. «Он не займет много места в вашем багаже, и вы будете рады, что взяли его с собой, когда вам придется ждать такси под дождем. Конечно, можно купить зонт в аэропорту, но цены там будут сильно завышены», — заявил бывший сотрудник авиакомпании SkyWest Airlines Стивен Дэниел (Steven Daniel).

Еще одна неочевидная вещь — это обычная шариковая ручка. Она может пригодится не только для разгадывания кроссовордов, но и для заполнения документов на международных рейсах.

Ранее в августе бывшая стюардесса раскрыла неочевидные лайфхаки по сбору чемодана в поездку. Так, бортпроводница порекомендовала оставить свои контакты во всех внутренних и внешних карманах чемодана, чтобы его было легко вернуть в случае потери.

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Мария Гейн
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