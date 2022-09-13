На Майли Сайрус подали в суд за использование фото папарацци

Фотограф подал в суд на Майли Сайрус за использование кадра, сделанного папарацци

Фотограф Роберт Барбера подал в суд на 29-летнюю американскую певицу Майли Сайрус за использование артисткой сделанного им кадра. Об этом сообщает NME.

Причиной иска стала публикация фото Сайрус в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По словам фотографа, в феврале 2021 года артистка разместила сделанный Барбером кадр со своим изображением.

Согласие на публикацию Роберт не давал, а потому подал на исполнительницу в суд, обвинив в нарушении авторских прав. В иске Барберы утверждается, что Сайрус получила финансовую выгоду от размещенного фото, что увеличило трафик в ее аккаунте и доход от продажи ее музыки.

Мужчина отметил, что «недопустимое использование Сайрус фотографии подорвало, если не уничтожило потенциал любого рынка для фотографии», а также потребовал возмещения ущерба.

По информации издания, в этом году фотограф уже второй раз обращается в суд. Ранее он подал иск против певицы Дуа Липы, которая разместила фото, сделанное папарацци, в своем аккаунте.

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