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Рики Мартина снова обвинили в насилии

На певца Рики Мартина снова подали в суд по делу о сексуальном насилии

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

На певца Рики Мартина снова подали в суд по делу о сексуальном насилии — ранее такие обвинения выдвигал его племянник Деннис Санчес Мартин. Об этом сообщает Deadline.

Заявление поступило в суд Пуэрто-Рико 9 сентября. Предполагается, что истцом вновь выступил родственник исполнителя.

Адвокат Мартина Хосе Андреу-Фуэнтес назвал обвинения оскорбительными и оторванными от реальности. «Когда этот человек ранее выдвигал аналогичные обвинения, его дело пришлось отозвать — не в последнюю очередь потому, что он сам под присягой признал, что Рики Мартин никогда не причинял ему вреда. Теперь, когда на него подали в суд за попытку вымогательства у Мартина, он снова пытается распространять свою ложь», — заявил юрист.

В июле исполнитель выиграл суд против своего родственника Денниса Санчеса, который заявлял, что состоял с артистом в отношениях и подвергался преследованиям и насилию со стороны знаменитости. После судебного разбирательства племянник Мартина начал угрожать артисту, что «убьет его репутацию и честность», если тот не заплатит ему.

Помимо этого, Санчес разместил номер мобильного телефона певца в соцсетях. 7 сентября Мартин подал на племянника в суд и потребовал 20 миллионов долларов.

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Марина Погосян
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