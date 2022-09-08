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Рики Мартин подал в суд на обвинившего его в насилии племянника

Рики Мартин подал иск в суд на племянника, который обвинил его в насилии
Рики Мартин

Рики Мартин. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Пуэрто-риканский певец Рики Мартин подал иск в суд на своего племянника, который ранее обвинил его в физическом и эмоциональном насилии. Об этом сообщает TMZ.

В июле исполнитель выиграл суд против своего родственника Денниса Ядиэля Санчеса, который заявлял, что состоял с артистом в отношениях и подвергался преследованиям и насилию со стороны знаменитости. После судебного разбирательства племянник Мартина начал угрожать артисту, что «убьет его репутацию и честность», если тот не заплатит ему.

Помимо этого, Санчес разместил номер мобильного телефона певца в своем Instagram-акаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В среду, 7 сентября, Рики Мартин подал на племянника в суд и потребовал 20 миллионов долларов.

По словам музыканта, он потерял множество многомиллионных сделок из-за ложных обвинений своего племянника. Из-за этого инцидента также пострадала его репутация. Более того, Мартин потребовал, чтобы судья запретил Санчесу приближаться к нему и его семье. Певец подчеркнул, что в настоящее время его близкие чувствуют себя «небезопасно».

Ранее стало известно, что о суде между Джонни Деппом и Эмбер Херд снимут документальный фильм.

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Анастасия Астахова
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