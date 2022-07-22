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С Рики Мартина сняли обвинения в насилии над племянником

Дело против обвиненного в насилии над племянником Рики Мартина прекращено

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Дело против обвиненного в насилии поп-певца Рики Мартина прекращено. Об этом сообщает People.

С исполнителя сняли обвинения, так как его племянник попросил суд Пуэрто-Рико закрыть дело. Он подчеркнул, что такое решение было принято им единолично, без какого-либо внешнего влияния или давления.

«Это взволнованный человек, выдвигающий ложные обвинения, которые абсолютно ничем не подкреплены. Мы рады, что наш клиент увидел торжество справедливости и теперь может двигаться вперед в жизни и карьере», — отметили адвокаты музыканта.

16 июля стало известно, что Рики Мартина обвинили в насилии над племянником. Родственник заявил о проявлении со стороны Мартина физической и психологической агрессии в течение семи месяцев. Отмечалось, что за это певцу может грозить до 50 лет тюрьмы.

4 июля артиста также обвинили в домашнем насилии. Мужчина, пожелавший не раскрывать своего имени, обратился в суд, заявив о том, что артист начал преследовать его. Обвинитель назвал себя жертвой абьюза. Он утверждал, что состоял в отношениях с Мартином на протяжении семи месяцев, после чего пара рассталась.

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Марина Погосян
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