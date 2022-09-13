Участник боев на Украине назвал причины провала контрнаступления ВСУ на Херсон

Офицер ВС РФ Прибой назвал БПЛА причиной поражения ВСУ при контрнаступлении на Херсон

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон провалилось благодаря работе российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ключевую причину поражения украинских сил в интервью «Ленте.ру» назвал офицер ВС РФ с позывным Прибой, участник боев на Украине.

«Когда ВСУ пошли на прорыв, то просто получили ******** (потерпели сокрушительное поражение). Наступать им пришлось по степи, хоть они и пытались прикрываться лесополосами, которых много в том районе. А у нас там сосредоточено достаточно много беспилотников, которые заранее засекали передвижения противника и передавали информацию нам, на землю», — рассказал он.

По его словам, в большинстве случаев украинские военнослужащие даже не доходили до окопов, занятых российскими военными. «Стрелковых боев как таковых не было. Настолько хорошо отрабатывала артиллерия. Подразделения противника буквально заканчивались еще в двух-трех километрах от наших позиций», — сказал офицер.

Он сообщил, что на этом направлении «мы довольно давно перешли к обороне». «Когда Вооруженные силы Украины собирали группировку, мы все видели и все понимали — разведка не спит», — добавил военный.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления в трех направлениях, однако оно «с треском провалилось». О том, что Украина якобы готовит «серьезное контрнаступление» на юге страны, сообщала телекомпания CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, владеющих разведданными.