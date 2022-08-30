Минобороны России заявило о провале наступления ВСУ по трем направлениям

Минобороны заявило о провале наступления ВСУ под Херсоном и Николаевом в трех направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления в трех направлениях, однако оно «с треском провалилось». Об этом журналистам вечером в понедельник, 29 августа, заявило Министерство обороны России.

Сегодня в течение дня по прямому указанию Зеленского (президента Украины — прим. «Ленты.ру») украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях Минобороны России

«Серьезное контрнаступление»

О том, что Украина якобы готовит «серьезное контрнаступление» на юге страны, сообщала телекомпания CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, владеющих разведданными. По их данным, оно будет сосредоточено на воздушных и наземных операциях. Конкретные цели ВСУ собеседники телеканала при этом не раскрыли.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов опроверг эту информацию, назвав ее «очередным фейком украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе» и сравнил ее с «виртуальными "атаками" Крымского моста».

Факт наступления ВСУ также опроверг заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, назвав попытки наступления украинскими военными бессмысленными и бесполезными.

Нет никакого продвижения, это истерия на уровне фейков. Запад требует конкретных действий, а Зеленский не в состоянии что-то предпринять, поэтому и обстреливают мирное население. Никаких наступлений нет и не существует. Это все истерия, которая не отвечает действительности Кирилл Стремоусов Замглавы администрации Херсонской области

Стремоусов подчеркнул, что региону ничего не угрожает, поскольку территория находится под охраной российской армии, выстроено несколько рубежей защиты от посягательств.

Ситуация на Запорожской АЭС

Как сообщало Минобороны России, ВСУ за сутки 28 августа выпустили по территории Запорожской АЭС девять снарядов. Три из них упали в районе спецкорпуса №2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы «ТВЭЛ» и твердые радиоактивные отходы. В результате первого обстрела осколками были повреждены линии трубопроводов.

В понедельник, 29 августа, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что возле ЗАЭС был сбит дрон-камикадзе, произведенный в США. В администрации Энергодара предположили, что целью дрона было хранилище отработанного ядерного топлива.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала постоянные обстрелы Киевом Запорожской АЭС деструктивными, опасными и самоубийственными.

Что касается поведения киевского режима, то кроме как по-настоящему самоубийственным его назвать невозможно. Бесконечные нападения на станцию, создание прямых угроз ядерному объекту — это было не просто деструктивно и опасно, а, еще раз подчеркну, самоубийственно Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация не делает выводов, кто виноват в обстрелах Запорожской АЭС. «У нас таких оценок нет», — сказал он, подчеркнув, что ООН призывает к прекращению обстрелов.

Отказались назвать виновного и в США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США «нет возможности следить за тем, откуда прилетают снаряды».

В то же время американские военные допускают, что окрестности Запорожской АЭС обстреливают украинские военные «в ответ на огонь со стороны русских, которые стреляют из этих мест».

Миссия МАГАТЭ

29 августа гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства направляется на Запорожскую атомную электростанцию.

Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию Рафаэль Гросси Глава МАГАТЭ

В состав миссии вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран, сотрудников из США и Великобритании в списке представителей нет. Инспекция продлится с 31 августа по 3 сентября.

Кроме того, Гросси намерен оставить несколько человек на Запорожской АЭС на постоянной основе после завершения инспекции.