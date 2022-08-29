В Херсоне назвали украинское наступление бессмысленным

Власти Херсона опровергли наступление ВСУ, но сообщили о массированном обстреле региона

Херсонские власти опровергли наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион, но при этом сообщили о массированном обстреле области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова.

Все попытки наступления украинской армии на Херсонскую область он назвал бессмысленными и бесполезными, ВСУ наносят удары непосредственно по мирному населению.

«Нет никакого продвижения, это истерия на уровне фейков. Запад требует конкретных действий, а Зеленский не в состоянии что-то предпринять, поэтому и обстреливают мирное население. Никаких наступлений нет и не существует. Это все истерия, которая не отвечает действительности», — заявил Стремоусов.

Ранее Reuters со ссылкой на ВСУ сообщило, что Киев начал наступление на южном фронте. В ведомстве призвали граждан эвакуироваться из районов боевых действий.