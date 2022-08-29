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Захарова назвала самоубийственными обстрелы Киевом Запорожской АЭС

Захарова назвала деструктивными и самоубийственными обстрелы Киевом Запорожской АЭС

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Постоянные обстрелы Киевом Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре являются деструктивными, опасными и самоубийственными. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Что касается поведения киевского режима, то кроме как по-настоящему самоубийственным его назвать невозможно. Бесконечные нападения на станцию, создание прямых угроз ядерному объекту — это было не просто деструктивно и опасно, а, еще раз подчеркну, самоубийственно», — сказала дипломат.

Ранее в Запорожье сообщили о сбитом возле ЗАЭС дроне-камикадзе. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что сбитый беспилотник был произведен в США. В администрации Энергодара предположили, что целью дрона было хранилище отработанного ядерного топлива.

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Об обстрелах ЗАЭС также сообщало российское министерство обороны. В ведомстве рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 28 августа выпустили по территории ЗАЭС девять снарядов. Три из них упали в районе спецкорпуса №2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы «ТВЭЛ» и твердые радиоактивные отходы. В результате первого обстрела осколками были повреждены линии трубопроводов.

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Виктория Кондратьева
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