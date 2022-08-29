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Военные США допустили обстрелы у Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Военные США допустили, что ВСУ обстреливают окрестности Запорожской АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Американские военные допускают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают окрестности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил на брифинге представитель военного командования США, передает РИА Новости.

«Я не хочу сказать, что украинцы также не вели огня поблизости, потому что считаю, что, вероятно, они вели, но в значительном числе случаев в ответ на огонь со стороны русских, которые стреляют из этих мест», — заявил он.

По его словам, украинские военные осведомлены о возможных последствиях боевых действий в районе АЭС и стараются минимизировать риски.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США нет возможности следить за тем, с какой стороны ведутся обстрелы Запорожской АЭС.

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Марина Совина
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