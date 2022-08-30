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Власти Херсонской ответили на заявления Украины о начале контрнаступления

Стремоусов: в Херсонской области выстроено несколько рубежей защиты от наступления ВСУ

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов оценил риски наступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя заявления украинской стороны о начале контрнаступления на южном направлении, он заявил, что региону ничего не угрожает, поскольку территория находится под охраной российской армии, выстроено несколько рубежей защиты от посягательств.

«Херсонская область полностью находится под охраной профессиональных военных из министерства обороны Российской Федерации. Выстроено несколько защитных рубежей. Херсону и Херсонской области ничего не угрожает», — заверил Стремоусов.

Ранее CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников сообщал, что ВСУ начали подготовку к «серьезному контрнаступлению» на юге страны. По информации источников, контрнаступление украинских военных будет сосредоточено на воздушных и наземных операциях. Конкретные цели ВСУ собеседники телеканала при этом не раскрывают.

Марина Совина
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