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Стало известно о подготовке украинскими военными контрнаступления

CNN: ВСУ начали подготовку к «серьезному контрнаступлению»

Фото: Toby Melville / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку к «серьезному контрнаступлению» на юге страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, владеющих разведданными.

По информации источников, контрнаступление украинских военных будет сосредоточено на воздушных и наземных операциях. Конкретные цели ВСУ собеседники телеканала при этом не раскрывают.

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Ранее Reuters со ссылкой на ВСУ сообщило, что украинские войска начали наступление на южном фронте. Руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк уточнила, что армия республики начала наступательные действия на разных направлениях, в том числе в Херсонской области. Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов опроверг факт наступления ВСУ, заявив при этом о массированном обстреле области.

До этого, 22 июля, The New York Times информировала, что Киев решил провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. 9 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что заявления украинских официальных лиц о готовящемся контрнаступлении на Херсон были фейком и частью информационно-психологической операции (ИПсО) ВСУ против России.

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Алевтина Запольская
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