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В офисе Зеленского признались в фейковом контрнаступлении на Херсон

Советник президента Зеленского: «контрнаступление» ВСУ было частью информационной операции

Фото: Sergei Kholodilin / BelTA / AP

Сообщения и заявления официальных лиц о готовящемся контрнаступлении на Херсон были фейком, а именно — частью информационно-психологической операции (ИПсО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) против России. Об этом заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью «Би-би-си».

«Была ли это ИПсО? Безусловно, сегодня все публичные комментарии — это часть ИПсО. Нам нужно деморализовать русскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня, что здесь их будут сжигать. Это ключевой момент. У нас война совсем другая, креативная война, и наши партнеры видят это», — признался в фейковой операции советник.

Он сравнил контрнаступательные операции ВСУ с техникой известного боксера Мухаммеда Али — «порхать как бабочка и жалить как пчела», и заявил, что украинские военные «фантастично» используют эту тактику.

22 июля The New York Times информировала, что Украина решила провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. Тем не менее военные аналитики и западные чиновники отмечали, что пока слишком рано говорить о коренном переломе — они скептически относятся к утверждениям о том, что поставки Киеву современных видов вооружения смогут изменить ход событий.

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Алевтина Запольская
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