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В Крыму ответили на информацию о наступлении ВСУ на юге

Глава Крыма Аксенов опроверг информацию о наступлении ВСУ на южном направлении

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг информацию о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном направлении. Об этом он написал в Telegram.

По словам главы республики, это «очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе». Аксенов добавил, что ВСУ несут большие потери и на южном, а также на остальных направлениях.

Сообщения о наступлении ВСУ являются таким же информационным вбросом, «как и виртуальные "атаки" Крымского моста, которые диванные войска киевского режима проводили уже не раз», заключил глава республики.

Ранее Reuters со ссылкой на ВСУ сообщило, что Киев начал наступление на южном фронте. «Сегодня мы начали наступательные действия на разных направлениях, в том числе в Херсонской области», — подчеркнули в ведомстве. Граждан призвали эвакуироваться из районов боевых действий.

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Сергей Истомин
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